Broers Mats (27) en Daan (28) jagen in Almelo hun droom na, met nieuwe fitnessrage

Halters en elastiek

Nieuwe trend uit Amerika

Het gaat hier om een nieuwe trend in de fitnesswereld, overgewaaid uit Amerika. Een rage die de gebroeders Knol uit Wierden de kans biedt om van hun passie - bewegen en sport - hun beroep te maken. Met Trainingsstudio FITT, dat onlangs de deur in Almelo opende, is een droom werkelijkheid geworden. „We kijken er erg naar uit om onze kennis, ervaring en passie voor sporten en bewegen over te brengen op andere mensen. De afgelopen corona tijd heeft aangetoond hoe belangrijk sporten en bewegen voor je fysieke en mentale gezondheid is”, vertellen ze.