Buitenbad in Almelo gaat voor het laatst open, met ‘ouderwets’ warm water

Nieuwsupdate Almelo worstelt met sluiting van kerken, maar de nieuwe moskee vertelt een ander verhaal

ALMELO - Het is eigenlijk fascinerend. Maar het geeft ook te denken. In een tijd waarin ook in Almelo het katholieke en protestants-christelijke kerkbezoek snel terugloopt, gebouwen worden gesloten en kerkeraden drastisch moeten bezuinigen rijst er aan de rand van het centrum een indrukwekkende nieuwe moskee. Het wordt een kolossale blikvanger langs de spoorlijn, die ook nog eens naadloos aansluit bij de drastische vernieuwingsplannen van de westelijke stationsomgeving. Alles lijkt te kloppen aan dit imposante moslimoord in aanbouw.

30 april