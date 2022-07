‘Buitenkansje van Marktplaats’ als cadeau voor basiliek in Almelo: ‘Ik dacht, dat ga ik doen’

Uit mensenpoep komt al elektrici­teit, maar gaat rioolwater straks ook 1500 Almelose huizen verwarmen? ‘Hier gaan we mee verder’

ALMELO - De waterzuivering is een toonbeeld van duurzaamheid. Het slib dat onder meer ontstaat uit poep, wordt verbrand om elektra op te wekken. En Vissedijk is al grotendeels zelfvoorzienend in energie. Maar de kans is groot dat de installatie aan de Plesmanweg in Almelo op termijn ook warmte gaat leveren aan 1500 tot 3000 Almelose woningen.

23 juni