Burenruzie in Almelo mondt uit in dodelijke steekpartij en verwoest meerdere levens

zaak jarell reinders TERUGLEZEN | Humphrey W. vindt de schadever­goe­din­gen ‘veel te duur’, houding W. irriteert familie van Jarell

ALMELO - Vandaag staat Humphrey W. (63) voor de rechtbank in Almelo. Hij wordt verdacht van het doden van zijn buurman Jarell Reinders en het zwaar verwonden van diens vriendin. De rechtbank buigt zich over de vraag of het W. is aan te rekenen dat hij Reinders heeft gedood. Psychiaters en psychologen van het Pieter Baan Centrum hebben hem volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard. Lees alles over deze zaak in het liveblog.

14:42