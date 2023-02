Burgemeester Gerritsen sluit bedrijfspand in Almelo, na grote drugsvondst en vuurwapen

In het bedrijfspand aan het einde van de Virulyweg is door door de politie grote hoeveelheden soft- en harddrugs ontdekt. Het gaat om een unit in een bedrijfsverzamelgebouw. Ook zijn in het pand allerlei materialen die bedoeld zijn voor het opzetten van een hennepkwekerij gevonden. In het gebouw waren eveneens voorwerpen aanwezig die duiden op drugshandel, zoals gripzakjes.