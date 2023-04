Burgemeester Gerritsen van Almelo moet ‘geheimen’ prijsgeven in slepende Skihut-affaire

Klimaatac­ti­vis­ten blinddoe­ken standbeel­den in hartje Enschede met verwijzing naar Hollywood­film: ‘Don’t Look Up’

In het centrum van Enschede hebben zondagochtend klimaatactivisten van Extinction Rebellion verschillende standbeelden geblinddoekt. Het is een wereldwijde actie om aandacht te vragen ‘voor de klimaat- en ecologische crisis waar we middenin zitten.’