Burgemeesters Almelo en Enschede sneren naar elkaar op Twitter na derby

Longread Het verval van het CDA in Twente

9 maart ENSCHEDE - In welke gemeenteraad in Twente je in de jaren tachtig en begin jaren negentig ook kwam, bijna overal was die groen gekleurd. Het CDA nam in veel gevallen zelfs meer dan de helft van het aantal zetels in, de christendemocraten hadden de touwtjes in handen. Met een groot aandeel in vrijwel elke gemeenteraad klonk het CDA-geluid door in heel Twente. Maar beetje bij beetje brokkelt die macht af. Alleen in Tubbergen heeft de partij het nog alleen voor het zeggen.