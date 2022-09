Burgervader en crimefighter: Arjen Gerritsen tekent voor zes jaar bij in Almelo, maar hoe heeft hij het tot nu toe gedaan?

Het zat een jaar of zes geleden niet goed tussen Heracles en het gemeentebestuur Almelo. De club was boos, omdat de gemeente de plannen voor een gloednieuw stadion dwarsboomde. Bovendien had Almelo de skybox opgezegd. Ook in het stadhuis was er wrevel. Dat uitte zich onder meer in het feit dat de toenmalige burgemeester niet eens bij de nieuwjaarsreceptie van Heracles aanwezig was.