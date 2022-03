Busstation centrum Almelo voor 2 miljoen op de schop: minder haltes, klinkers eruit voor bomen en groen

Hans Scherpen­zeel is de nieuwe griffier van de Almelose gemeente­raad

ALMELO - Hans Scherpenzeel is de nieuwe griffier van de gemeente Almelo. Hij volgt Corrie Steenbergen op die medio vorig jaar afscheid nam. Scherpenzeel is nu nog griffier in de gemeente Schiedam. Hij begint 1 mei in Almelo maar wordt officieel benoemd in de vergadering van de nieuwe gemeenteraad op dinsdag 24 mei

