Canisius in Almelo gooit het roer om; kortere lessen en meer vrijheid voor leerlingen

Nynke is nog maar 21, maar lijkt zeker van plek in gemeente­raad in Almelo: ‘Blijkbaar hebben ze vertrouwen in mij’

ALMELO - Ze is een van de weinige jongeren die een grote kans maakt op een zetel in de gemeenteraad van Almelo. Nynke Veurink (21) staat namelijk als derde op de lijst van Lokaal Almelo Samen (LAS). Iets waar de Almelose maar wat trots op is.

2 maart