Carmen Dijkstra uit Almelo tweede bij Jeugd Olymische Spelen

Video Romy uit Tubbergen vlogt over haar avonturen in het ZGT

6:58 ALMELO/HENGELO - Touwtje springen naast het röntgenapparaat, fitnessen op de operatietafel of een ‘feestje’ in de anesthesiehoek. Een operatiekamer in het ZGT blijkt niet enkel die steriele ruimte waar artsen en assistenten in lichamen wroeten om patiënten te redden en ziektes te beteugelen. Operatie-assistente Romy (24) vangt het leven in de operatievleugel in foto’s en video’s. Vaak ludiek, soms serieus.