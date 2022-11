Conciërge Jan Tanke van het Erasmus gaat met pensioen: ‘Geen dag was hetzelfde’

Schrikken bij thuiskomst: terwijl Clara en Bernard genoten in Frankrijk, werd hun huis in Almelo een zwijnen­stal

ALMELO - Ze wonen sinds een jaar in Zuid-Frankrijk en hebben hun huis in Almelo verhuurd. Want leegstand in een woningcrisis vinden ze niet kunnen. Maar dat hadden Clara Blaauw (61) en Bernard Kral (64) beter niet kunnen doen. Huurder en logé hebben er een puinhoop van gemaakt: „Hij leek zo’n keurige, betrouwbare huurder. Totdat hij een andere man in huis nam en zelf vertrok.”

15 november