Conflict Almelo en Oldenzaal met Twence gaat jaar in de ijskast

De stap van de twee gemeenten is het resultaat van de bemiddeling door Boele Staal, voormalig waarnemend commissaris van de Koning in Overijssel. Hij was daarvoor gevraagd door de huidige commissaris van de Koning, Andries Heidema, en de aandeelhouders van Twence. Dat was omdat de bestuurlijke verhoudingen in Twente volledig verzuurden door het conflict rondom de afvalverwerker.