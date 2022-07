Daniëlla (52) zit antikraak in kolossaal bankgebouw in Almelo en wil er mensen ‘bevrijden’ met hun stem

Daniëlla Wolters laat haar eigen stem even de vrije loop. Aan de luide octaven is direct te horen dat de akoestiek in het kolossale bankgebouw aan de Rosa Luxemburgstraat zeer geschikt is voor haar. „Heerlijk, wat galmt het hier lekker”, zegt ze even later. Waar eerst de balies van de bankmedewerkers stonden, is nu een kale lege ruimte van 450 vierkante meter.