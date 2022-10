De Ark van Noach komt naar Almelo: ‘Met een televisiescherm binnen’

Met de Armeense stad ging Almelo in 2021 een vriendschapsband aan. „Maar vanwege corona konden we niets organiseren. Met de ark willen we er nu bekendheid aan geven”, zegt Wouter Teeuw van de stichting.

De ark, een bescheiden replica van het vaartuig waarmee Noach volgens de bijbel zijn gezin en vele dieren redde van de zondvloed, komt na 31 oktober voor een half jaar naar Almelo. Niet via het water, maar per vrachtwagen. Er moet nog gezocht worden naar een vervoerder. Maar Teeuw acht de kans ‘99 procent’ dat het gaat lukken. Rondom de Ark van Noach moeten vervolgens tal van evenementen in de stad ontstaan.

Quote Met de Ark van Noach willen we bekendheid geven aan de stedenband met Ejmiatsin Wouter Teeuw

Daarover heeft de stichting al gesprekken gevoerd met de bibliotheek, Almelo Promotie en ondernemers. „Toen de gemeente een stedenband aanging met Ejmiatsin, is de uitvoering bij de stichting gelegd. Maar we moeten nog dingen organiseren, want kort daarna kwam corona”, zegt Teeuw. „In de ark kunnen we dingen aankondigen, er zit een televisiescherm in. We willen ook een speurtocht uitzetten voor kinderen: zoek in de stad de dieren uit de ark. Daarnaast willen we lezingen en muziekuitvoeringen verzorgen. In Assen lazen ze ook voor, er zijn allerlei boeken over de Ark van Noach.”

Aartsvader van Armeense volk

Het vaartuig komt namelijk uit Drenthe. De replica van de ark werd eerder dit jaar gebouwd op initiatief van de Asser Stichting Armenia, speciaal voor de expositie in het Drents Museum over Armenië: In de ban van Ararat. Noach wordt gezien als de aartsvader van het Armeense volk. Na de zondvloed, toen het water was gezakt, bleek het schip te zijn gestrand op de berg Ararat. Vandaar dat de ark symbool staat voor de stedenband van Almelo met Ejmiatsin: tot het jaar 428 de hoofdstad van Armenië.

Na 31 oktober hoopt de stichting de ark zo snel mogelijk naar Almelo te halen. Als Almelo de vergunning verleend, wordt de replica van 8 meter lang, 3,5 meter breed en 4,5 meter hoog geplaatst op de plek van de oude veemarkt, op de hoek Bornsestraat-Grotestraat.

Teeuw had ‘m het liefst op het Marktplein in het centrum gezien, maar kreeg daarvoor geen medewerking van de gemeente. „We hebben zelf geen grond, dus zijn afhankelijk van anderen. Dit is een locatie van Beter Wonen. Net niet in het centrum, maar het ligt er dicht genoeg bij en er komen voldoende mensen langs.”

De Stichting Stedenband Almelo Ejmiatsin haalt een replica van de Ark van Noach naar Almelo.