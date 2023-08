De heide was in jaren niet zo paars; op deze plekken kun je in de regio genieten van de bloeiende pracht

Wie van de kleur paars houdt en van natuur, die valt momenteel met de neus in de boter. De heide staat volop in bloei en is in jaren niet zo intensief paars geweest. Voor een fraaie heidewandeling hoef je niet ver te reizen in deze regio.