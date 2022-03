De laatste wens van ‘op en top Heraclied’ Hennie Brummer vervuld met een ereronde in zijn stadion: ‘Deze club was ‘m alles’

Waar moeten de korfbal­lers van AKC toch naartoe in Almelo? Misschien toch plek op Sport­park

ALMELO - Waar ligt de toekomst van AKC? Die vraag is actueel nu de verwachte verhuizing van de korfbalclub naar het complex van AVC Heracles niet doorgaat. Het is denkbaar dat de vereniging toch op Het Sportpark blijft. Ook het terrein van Luctor et Emergo aan de Horstlaan is een optie.

11:01