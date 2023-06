De levenslange passie van Gerard Fox voor de snoeken in én de weidevogels bij het Almelo-Nordhornkanaal

Vissen en weidevogels (in die volgorde) zijn de twee grote passies van de krasse natuurliefhebber. In de e-mail die hij verstuurde naar deze krant gaf Fox aan dat hij iets wil rechtzetten over de weidevogels. Directe aanleiding is een uitspraak van het D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die bij hem nogal verkeerd is gevallen. Volgens de politicus is de stikstofcrisis een belangrijke oorzaak van de terugloop van het aantal weidevogels. Klinkklare onzin, meent Fox.