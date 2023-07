De megaoperatie aan het spoor in Almelo: ‘We doen zoveel tegelijk, dat is bijna niet te overzien’

Tientallen zonnebril­len van Ray-Ban en Michael Kors gejat in Vriezen­veen: ‘Dit maakt je zo boos’

Het was een ravage van jewelste, toen Han en Desiree Adam midden in de nacht bij hun zaak arriveerden. De stoep was bezaaid met miljoenen splinters, binnen waren complete rekken van wanden gerukt. De schade is groot. En dat alles om zo’n 80 merkzonnebrillen. „Dit maakt je zo boos”, zegt de eigenaar van de Pearle-opticien in Vriezenveen.