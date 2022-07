De stand van zaken in de regio: Het is nog stil bij FC Twente en bij Heracles is er strijd onder de lat

Vragen over kanker? Loop eens binnen bij het Alma Inloopers­huis in Almelo

ALMELO - Je kunt er terecht als je wilt praten over kanker. Als je de ziekte zelf hebt gehad, of over iemand die het heeft. In het Alma Inloopershuis kun je in gesprek over de ziekte, de gevolgen ervan en de ervaringen. Vrijdag heeft het Alma Inloopershuis een open dag. Voor meer bekendheid en meer vrijwilligers.

22 juni