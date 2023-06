De Twentse mannen van Ruvano nemen kantoorbedrijf van Hillen in Almelo over: ‘Bij deze jongens is het in goede handen’

‘Ze kiekt ons met de kont nog nig an’: Twenterand belooft beterschap na klagend Soweco-personeel

Ze voelen zich soms ongelijkwaardig behandeld, met de nek aangekeken. Of zoals ze dat zelf op z’n Twents zeggen: „Ze kiekt ons met de kont nog nig an.” Soweco-personeelsleden hebben zich niet altijd even welkom gevoeld, nadat ze bij Twenterand in dienst kwamen. Maar burgemeester Hans Broekhuizen belooft beterschap. „Dat kan anders.”