Definitief akkoord in waterschapsbestuur, maar Water Natuurlijk moet wat wegslikken

Nieuwsupdate Spandoeken, dreigemen­ten en raadsleden die onzin spuien: Twenterand en de vluchtelin­gen­ca­ra­vans

Afgelopen week het nieuws in Twenterand niet op de voet gevolgd? Journalist Ferry de Goeijen praat u bij over de belangrijkste gebeurtenissen. Over bedreigingen vanwege de opvang van Oekraïners, een familie die na twintig jaar een bedrijfskavel zou krijgen en de zoon die de auto van zijn vader in het kanaal parkeerde.