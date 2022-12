Den Ham duikt met kruidenvrouwtje Swaene terug in roerige middeleeuwen; Duizenden smullen van Historisch Schouwspel

Niet alleen ijsbaan in centrum Almelo, maar ook een tijdelijke biergarten en een curling­toer­nooi

ALMELO - Schaatsen in het Almelose centrum. Het gaat weer gebeuren. Een dezer dagen wordt begonnen met de opbouw van de tijdelijke ijsbaan in de havenkom bij het marktplein. Volgende week vrijdag 9 december, wordt de baan naar verwachting in gebruik genomen.

