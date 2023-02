Deze sportwinkel verlaat de woonboulevard: 'Zo snel mogelijk naar de binnenstad'

Eigenaar Remco Zwijnenberg zat tot vijf jaar geleden met zijn sportwinkel Sport Inn in de Grotestraat in Almelo. In 2018 verhuisde hij zijn winkel naar de woonboulevard, onder Wok in Vuur en Vlam. Omdat hier alleen speciaalzaken mogen zitten, besloot hij zich te specialiseren in voetbal. De winkel werd onderdeel van de keten 100% Voetbal. Twee jaar later stapte Remco over naar de formule Voetbalshop.nl.

Uitbreiding niet mogelijk

“Onze zaak is te klein geworden”, vertelt Remco. “We hadden hier graag willen uitbreiden. Dat lukt alleen niet, want naast ons pand kwam een badkamerzaak. De ruimte waar nu de GGD zit met hun coronatesten was ook een optie, maar de GGD wil daar nu voor langere tijd blijven. We gaan daarom weg van de woonboulevard, we verhuizen naar de binnenstad.”

Volledig scherm In mei 2022 sloot Travelbags in Almelo, sindsdien staat het pand leeg. © indebuurt Almelo

Voetbalshop.nl verhuist

Voetbalshop.nl komt in het oude pand van Kamp Lederwaren aan de Grotestraat 114. Tot mei vorig jaar zat hier Travelbags, sindsdien staat het leeg. “Het is een groot pand van 700 vierkante meter. Het assortiment blijft eerst gelijk. In het begin gebruiken we het voorste deel, daarna breiden we het stapje voor stapje uit. “

Voor klanten die met de auto komen, heeft Remco een oplossing bedacht. “Parkeren op de Woonboulevard is gratis, dat heb je in de binnenstad niet. Als je voor een bepaald bedrag koopt krijg je een bon voor gratis parkeren in de parkeergarage.”

Opening rond 10 maart

De verhuizing is al op korte termijn. “De winkel gaat in het tweede weekend van maart open”, laat Remco weten. Wat er in de vrijgekomen ruimte op Woonboulevard Almelo komt, is nog niet bekend.

