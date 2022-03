Dichteres Anje Gnodde uit Delden bleef ‘rustig’ en dat was goed voor de eerste prijs

Uitgangspunt bij de jaarlijkse dichtwedstrijd is dat de deelnemers een door de jury bepaalde bepaalde zin moeten opnemen in hun gedicht. Dit jaar was het: ‘Het allerbeste is nog om altijd rustig te blijven.’ Winnares Anje Gnodde besloot er haar gedicht mee, waarin ze het proces van ontwaken en moeizaam op gang komen in de nieuwe dag beschrijft.