Dien is 100 en ze wil eigenlijk nog wel even door: ‘Ik probeer nog zoveel mogelijk zelf te doen’

Filmend duo uit Hertme brengt Twentse oorlogsja­ren van jonge joodse onderdui­ker Max weer tot leven

Dat gaan ze niet nog eens doen: in deze tijd een oorlogsfilm maken. Het is Jan Kolner en Hans Mulder deze keer nog (net) gelukt. Vrijdag 1 september gaat Een band voor het leven in première. „We hebben ons niet gerealiseerd hoe moeilijk het zou zijn.”