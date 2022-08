Dieven gaan er met compleet terrasscherm vandoor in Almelo, alleen om het metaal: ‘Schandalig’

In Almelo worden deze zomer honderden activitei­ten georgani­seerd: ‘Kinderen maken zich niet druk om hitte’

ALMELO - Het is een ongekende mix van vakantievertier. Een uitgebreid programma dat zich over heel Almelo, Aadorp en Bornerbroek uitspreidt. Kinderen en jongeren kunnen deze vakantie meedoen aan liefst 255 activiteiten. Gratis. In deze eerste week is het programma iets aangepast vanwege de warmte.

19 juli