Dilano (22) uit Almelo is een rasechte Feyenoorder, en zit met zijn maten in Tirana: ‘Deze club is alles voor mij’

Het eindsignaal in Marseille, toen Feyenoord de felbegeerde plek in de finale van de Conference League wist te bereiken, is tot nu toe het meest glorieuze moment. „De wedstrijd was zo spannend, de blijdschap en de ontlading na afloop was gigantisch. Geweldig om mee te maken”, vertelt Dilano van Rey, met een lach van oor tot oor. Maar het kan nog veel mooier worden: als Feyenoord er woensdagavond in slaagt AS Roma te verslaan.