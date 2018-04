Dion is Chief Cleaning Officer van Heracles Almelo: ‘Droom die uitkomt’

Laatste wens van Peter uit Almelo gaat postuum in vervulling

5:46 ALMELO - Het was zijn laatste wens, maar Peter Elbertse kon er zelf niet meer bij zijn toen die in vervulling ging. Een door stadgenoot Peter Leeuwen gemaakt levensgroot portret van de markante op 24 februari overleden Almeloër is door twee van zijn vrienden overgedragen aan het Stadsmuseum.