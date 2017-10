Directeur taxibedrijf: 'Chauffeur niks te verwijten'

De chauffeur van het busje dat het meisje ’s morgens bij school afzette, valt volgens Baan niets te verwijten. “Er zijn afspraken over de overdacht van kinderen, maar die verschillen per school en gemeente. Kinderen met een lichamelijke of verstandelijke beperking worden over het algemeen door de chauffeur aan docenten overgedragen."

Niemand contact opgenomen

"In de meeste andere gevallen worden kinderen voor de deur van de school afgezet. Het verhaal van dit meisje is heel triest. Er heeft echter niemand van de school of politie met ons als vervoerder contact opgenomen. Misschien moeten we eens met vervoerders, gemeenten, scholen en politie gaan kijken of we voor vergelijkbare gevallen in de toekomst iets kunnen regelen, waardoor sneller met alle betrokkenen informatie kan worden uitgewisseld.”