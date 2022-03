Dit vindt Almelo belangrijk: ‘Jeugd heeft geen kans meer een huis te kopen. Dat moet anders’

‘Medisch wonder’ Roy uit Almelo heeft gespiegeld hart: ‘Wat de politiek besluit, is voor mij van levensbe­lang’

ALMELO - Voor artsen in opleiding is Roy Boere interessant studiemateriaal. In de ogen van een leek een medisch wonder. Het hart van Boere zit gespiegeld in zijn lichaam, net als zijn lever. Een milt had hij nooit. De aangeboren hartafwijking is exceptioneel, maar maakt hem kwetsbaar. Met spanning volgt de Almeloër het debat over de concentratie van de hartchirurgische centra in Nederland. „Die discussie gaat over mij.”

1 maart