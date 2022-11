Dit zijn de 7 tips van juf Stephanie, die Twentse kinderen leert omgaan met sociale media: ‘De telefoon afpakken? Niet doen’

‘Best bewaakte supermarkt van Twente’ bewijst zijn gelijk: minderjari­ge overvaller gepakt door haarscher­pe camerabeel­den

ALMELO - Een poging wagen om de misschien wel strengst beveiligde supermarkt in de regio te overvallen? Dat is niet slim. De gemaskerde man die donderdagavond wilde toeslaan in de Plus Van Limbeek in Almelo is al gepakt. Dankzij scherpe beelden uit het systeem van maar liefst 57 camera’s, in en om het winkelcomplex aan de Bornsestraat.

