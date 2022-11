Dodelijke mishandeling in Almelo, verdachte (37) voorlopig drie maanden langer achter de tralies

Nieuwe kater voor Almelo door luchtkas­teel aan Nijreessin­gel: ‘Dit knaagt enorm, we willen ons geld terug’

ALMELO - Het is het zoveelste hoofdstuk in het verhaal van een luchtkasteel dat Almelo en Prosyn Holding in tien jaar tijd louter een juridische oorlog heeft gebracht. De poging van de gemeente om de verguisde ontwikkelaar failliet te verklaren, is door het Gerechtshof afgeschoten. Gevolg: een strop van bijna een miljoen en nieuwe vertraging bij de afbouw van nieuwbouwwijk Het Weggeler.

