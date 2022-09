Doek valt voor oud kantoor Ten Cate in Almelo; historisch pand moet wijken voor nieuwe rechtbank

De gemeente Almelo heeft inmiddels een sloopvergunning afgeven voor het karakteristieke kantoorgebouw uit 1900, vlakbij het NS-station. Erfgoedvereniging Heemschut is daartegen in het geweer gekomen en heeft verzocht het markante pand aan te wijzen als gemeentelijk monument.

Nieuwe rechtbank belangrijker

Het college van B en W erkent dat het gebouw historische van historische waarde is, maar heeft tóch het verzoek van Heemschut afgewezen. Nu voor de tweede keer. Daarmee slaat het gemeentebestuur een advies van de eigen monumentencommissie in de wind. Dat gebeurt om de volgende reden. B en W vinden een nieuwe rechtbank, op dezelfde plek, veel belangrijker.

Firmantenkamer

Dat betekent dat het leegstaande kantoorgebouw, sinds 2019 eigendom van het Rijksvastgoedbedrijf, in de nabije toekomst tegen de vlakte gaat. Maar niet alles gaat verloren. Het Rijksvastgoedbedrijf is namelijk van plan om de stijlvolle firmantenkamer en de bronzen plaquette - in de buitengevel - een plek te geven in het voor publiek toegankelijke deel van het nieuwe gerechtsgebouw. Onderzocht wordt of ook de zware kluisdeur geïntegreerd kan worden in de nieuwbouw.