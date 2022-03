Doek valt voor radiografische autoclub RMCA in Almelo: ‘Zoektocht naar grond is onbegonnen werk’

Racebaan voor bestuurba­re auto’s moet wijken voor Almelose huizenfa­briek: ‘Zie maar eens een nieuwe plek te vinden’

ALMELO - De leden van de Radiografische Modelbouw Club Almelo (RMCA) zijn doorgaans druk in de weer met hun ronkende, supersnelle wagens. Maar nu even niet. Nu vloeien er tranen, want na meer dan tien jaar moet de club verkassen van zijn vertrouwde stek op Bedrijvenpark Twente. „Doorgaan? Ik heb er een hard hoofd in.”

