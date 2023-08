Dokter Piet (73) ruilde zijn stethoscoop in voor een kwast: ‘Schilderen is een wat onbenullige bezigheid, maar leuk om te doen’

Wie kent dokter Piet in Almelo nou niet? 25 jaar was hij huisarts in de Almelose wijk Schelfhorst. Een wijk die toen nog volop in ontwikkeling was. Hij streek er rond 1980 neer. Samen met zijn vrouw Lieke, ook arts. Al in zijn praktijk droomde hij van een tweede carrière. Die van kunstschilder. Hij werkte er langzaam naartoe en nam de stap in 2005. Niet met half werk. Nee, vijf jaar later studeerde hij af aan de Klassieke Academie voor schilderkunst in Groningen.