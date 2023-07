Doorstart muziekfestival HobNob is groot succes: veld staat helemaal vol tijdens optreden Jett Rebel

Rechter: Pandeige­naar Elzink moet blijven zorgen voor watertoe­voer bewoner

De lekkage in het pand waar de pop-upexpositie van het Almelose kunstenaarskoppel Dennis Zanoni en Floortje van Loon is ondergebracht, is gerepareerd. Daarmee lijkt de angel uit een rechtszaak die bovenbewoner Steven Middelkamp had aangespannen tegen pandeigenaar Bertine Elzink. De huurder was afgesloten van water maar heeft dat nu terug. De rechter stelt dat Elzink ervoor moet zorgen dat de watertoervoer naar Middelkamp in stand blijft.