Dr. Herderscheeschool kan straks eindelijk uit verouderd pand; nieuwbouw in 2024 klaar

nieuwsupdate Almelo krijgt zijn eigen Sigrid Kaag en Heracles verdient een topper als Nico-Jan Hoogma

NIEUWSUPDATE ALMELO - Wordt het dan toch nog leuk in de Almelose politiek? Het optimisme daarover wordt dagelijks gevoed. Er is een nieuwe ster aan het firmament, die in zijn eentje al net zo veel commotie heeft veroorzaakt als de hele raad in de afgelopen vier jaar. Welkom Marcel Middelkamp. En Almelo krijgt zijn eigen Sigrid Kaag. Tijd voor vrouwenpower in het stadsbestuur. Aan de bak, Monique van Saane! En Heracles kan ook wel wat nieuwe bestuurlijke energie gebruiken. Laat Nico-Jan Hoogma maar komen!

16 april