Drama door fikse huurachterstand: corporatie mag Almelose moeder met drie kinderen van rechter op straat zetten

Gevangenis­straf voor Enschedese stalker die Bornse zakenvrouw zwart maakte blijft overeind

De gevangenisstraf voor de Enschedese stalker Tolga Ü. (33) is onherroepelijk geworden. U. heeft vlak voor de zitting zijn hoger beroep bij het Gerechtshof in Arnhem ingetrokken. De stalkingszaak zorgde onder andere voor veel beroering onder de Turkse gemeenschap in Hengelo en omgeving. Hij berokkende zijn slachtoffer veel leed.