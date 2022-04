Drie diamanten huwelijken bij Almelose familie Scherphof: ‘Geschenk dat we er allemaal nog zijn’

Afgelopen woensdag was officieel de zestigste trouwdag van Johan en zijn vrouw Rinie (83). De twee geboren Almeloërs leerden elkaar kennen in de Grotestraat, waar ze elkaar regelmatig tegenkwamen. „We kwamen elkaar vaak tegen in de straat en zwaaiden dan naar elkaar. Toen zijn we aan de praat geraakt”, vertelt Rinie. „Het was liefde op het eerste gezicht. We hadden meteen een klik.”