Drie personen gewond bij aansteken gashaard in Almelo; traumahelikopter geannuleerd

Ze moesten het karakter van de wijk versterken maar ineens zijn twee Ten Ca­te-silo’s uit Almelo verdwenen, hoe zit dat?

ALMELO - Bewoners van de wijk Indië hebben tot hun verbazing vastgesteld dat de twee silo’s van het vroegere Koninklijke Ten Cate zijn weggehaald. De twee kolossale constructies aan de Kalverstraat zouden volgens het beeldkwaliteitsplan een nieuwe functie krijgen in de wijk in opbouw. Die kans is nu verkeken.

22 maart