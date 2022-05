Drie regionale coureurs vertellen over Overijssels Mooiste: ‘Dé reden dat ik begonnen ben met fietsen’

column Almeloërs die een intelligen­te prullenbak willen adopteren verdienen een lintje

Almelo heeft een variant bedacht op Holle Bolle Gijs. De iconische pratende papiervreter op De Efteling. Die indrukwekkende verschijning in het pretpark waar je als kind groot ontzag voor had. ‘Papier hier’, riep hij de hele dag. Niemand had het lef om afval nonchalant op straat te gooien. Dan vreesde je de toorn van Gijs. Maar als het afgedankte papier van dat waterijsje met respect in de laadklep van de hongerlap werd gedeponeerd, volgde een beleefd bedankje.

24 april