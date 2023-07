Droogte? Twente is nu het minst droge plekje van Nederland

Niki en Manon wonen in een container in Hengelo: nooit in de rij voor de douche

Hoe is het om te wonen in een containerwoning? Krap? Of juist heel functioneel? En hoe gezellig is het? Manon Kuilder (30) en Nikki Postma (21) vertellen over hun nieuwe huisjes aan de Sportlaan Driene in Hengelo.