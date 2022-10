Duizend broden in één nacht bij bakkerij Lubbers in Almelo, ondanks hoge gasprijzen: ‘Broodbakken moet je durven’

Lisa (44) is steeds te laat bij het ziekenhuis omdat de taxi niet op tijd is: ‘Schandalig, meer patiënten zijn hier de dupe van’

ALMELO - Voor Ludo Verwimp en zijn vrouw Lisa is de maat vol. Voor de derde keer kwam de regiotaxi te laat, waardoor een afspraak met een specialist in ziekenhuis ZGT in Almelo niet door kon gaan. „Schandalig, hier zijn meer patiënten de dupe van.” De gemeente Almelo is op de hoogte van deze ‘schrijnende situaties’ en dringt bij vervoerder Witteveen aan op verbetering.

