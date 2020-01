Een echte stad eert zijn sporthelden: Almelo niet meer

Almelose gamer sleept contract bij FC Barcelona in de wacht: 'Dit is ongeloof­lijk'

24 januari ALMELO/BARCELONA - Met een auto proberen om een voetbal in het doel te krijgen. Hrant Yakoub kan het als geen ander, maar dan wel via het computerspel Rocket League. De Almeloër is zelfs zo goed dat het hem een contract bij FC Barcelona heeft opgeleverd. “Dit had ik nooit verwacht. Het is een enorme eer.”