Eén verdachte van boerenprotest zit nog steeds vast

Geen zorgen over hitte­stress in Enschede en Almelo, maar het kán beter

Bomen geven schaduw. Als kind zoek je bij heet weer instinctief al de bescherming van het bladerdak. Ook zonder de wetenschap dat het temperatuurverschil 10, en zelfs 15 graden Celsius kan zijn. Voor verkoeling zit je in steden als Almelo en Enschede met hun vele parken daarom best goed. Al is er wel een ‘maar’...

19 juli