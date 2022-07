Eenzaamheid in Almelo door tekort vrijwilligers: na corona laten we alle goede intenties weer varen

Waar in coronatijd veel mensen begonnen met vrijwilligerswerk – zo bleef je bezig en deed je nog iets nuttigs ook – blijkt dat inmiddels alweer verleden tijd. Vrijwilligersplatform Almelo voor Elkaar vroeg er in Tubantia zelfs aandacht voor. De reden? Er zijn nog maar zo weinig vrijwilligers over, dat veel Almeloërs de zomer in volstrekte eenzaamheid moeten doorbrengen. Met name ouderen hebben het zwaar te verduren.