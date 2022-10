Eerst hielpen ze klanten aan aardgas, nu helpen ze iedereen eraf: in 60 jaar tijd zag deze Almelose installateur de wereld veranderen

nieuwsupdate Over lawaai, plokkeher­rie van de tennisbaan, en brutaal rapalje. De nieuwsupda­te van Almelo is er weer

ALMELO - De carnaval maakt te veel lawaai, padel maakt te veel lawaai en andere mensen maken daar dan weer lawaai over. We leven in de treurig stemmende werkelijkheid waarin iedereen boos is op de ander. Was er deze week nog wel wat vrolijks te melden eigenlijk? We gaan het zien, hier komt de nieuwsupdate van deze week.

15 oktober