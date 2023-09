Egbertuskerk in Almelo behoed voor sloopkogel, maar voedselbank moet weg: ‘Op zoek naar ruimte’

Botsing in Gronau met Enschedese automobi­list, 86-jarig slachtof­fer overleden

Een 86-jarige man uit het Duitse Schermbeck is bezweken aan de gevolgen van een botsing met een Enschedese automobilist. Hij was een week geleden in Gronau met zijn fiets tegen de auto van de Nederlander gebotst toen hij een straat overstak.