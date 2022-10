Eigenwijs popkoor Twentzz! draait warm voor jubileumconcert: ‘Wij zijn de rebellen onder de koren’

ALMELO/HENGELO - Het is een kleurrijk, rebels koor met een eigenwijs profiel. Ze doen niet aan choreografie, gebruiken geen notenschriften, koorkleding ontbreekt. Pop- en rockkoor Twentzz! gaat zijn eigen weg. Zondag 30 oktober is er een jubileumoptreden in Studio 15 in Almelo.

Het repertoire bestaat uit de populaire rock- en popnummers uit de muziekhistorie. Op de midweekse repetities in buurthuis De Tempel in Hengelo klinken in meerstemmige vertolking lekkere nummers als ‘Born to be wild’ van Steppenwolf, ‘It’s my life’ van Bon Jovi en zelfs het keiharde ‘Sweet Child O’ Mine’ van Guns N’ Roses. Voor het jubileumconcert wordt ook nog in zeven stemmen Queens’ ‘Bohemian Rapsody’ voorbereid.

Quote Wij zijn de rebellen onder de koren, zingen voluit en zonder belemme­ring Feiko Nauta

„Twentzz! is een koor met ballen”, zegt Almeloër Feiko Nauta (64) enthousiast. „Wij zijn de rebellen onder de koren, zingen voluit en zonder belemmering. Het gaat met een enorme dynamiek alle kanten op. Er gebeurt altijd van alles. Het is gewoon genieten. Je hoeft hier geen noten te kunnen lezen. Ideaal voor mij, dat kan ik ook niet. Terwijl ik al 40 jaar muziek maak. Twentzz! is laagdrempelig en voelt als een warm bad.”

Het pop- en rockkoor werd in 2010 opgericht door Aafke Börger (40), die vanuit Winterswijk in Hengelo kwam wonen: „Ik zong in Winterswijk bij het koor Rockpops van Rob de Visser. Hij gaf mij de tip om in Hengelo als inburgering een eigen koor te beginnen. Dat is gelukt. Ik organiseerde een startworkshop en we zijn begonnen. Het 10-jarig bestaan viel in 2020 in coronatijd. Dus dit wordt in Almelo een uitgesteld jubileumconcert.”

Geen bestuurlijke koepel

Twentzz! is puur en ongecompliceerd. Motto: plezier maakt kwaliteit. Stemtesten zijn niet nodig. Börger noemt zich geen dirigent maar zangcoach. Bas, tenor, sopraan en alt kennen ze hier niet. Het gaat bij Twentzz! om de stempartijen als hoog, hoogmidden, laag, laagmidden en solo. Het koor is niet ondergebracht in een stichting of vereniging. Aafke Börger is het kloppende hart: „Ik ben ongebonden, kan mijn eigen gang gaan.”

Quote Iedereen krijgt een muziekbe­stand mee. Je kunt thuis oefenen. Of in de auto Aafke Börger

Het concept is gestoeld op meerstemmige vertolking van popnummers. De passages worden in zangpartijen verdeeld over het koor. Aafke: „De kracht zit in de liedjes. Iedereen krijgt een muziekbestand mee. Je kunt thuis oefenen. Of in de auto. Je krijgt van ons voor elk nummer toegang tot onze downloads en de tekst op papier. In de downloads staan alle stempartijen voorgezongen. Iedereen kan bij elk nummer de gewenste stempartij aangeven. Het is aan mij om daar de eenheid in te brengen”.

Twentzz! bestaat uit zo’n vijftig leden, voornamelijk uit Almelo en Hengelo Het koor trad al eens op bij Amusing Hengelo en het kerstkorenfestival in Almelo. Het jubileumconcert zondag 30 oktober (aanvang 15.00 uur) in Studio 15 in Almelo moet een hoogtepunt worden. Het optreden is samen met After Hours, de muziekband van Kaliber.

De toegang is gratis.